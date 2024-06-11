Блогеру Шабутдинову продлили арест до 16 августа

Таганский районный суд Москвы продлил арест блогеру Аязу Шабутдинову, обвиненному в особо крупном мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.
Шабутдинов проведет под стражей еще два месяца, до 16 августа.
Ранее сообщалось, что следователи возбудили еще пять уголовных дел в отношении блогера.
Его задержали 3 ноября 2023 года в Москве. По версии следствия, бизнес-тренер использовал агрессивный маркетинг для продажи своих образовательных программ и тренингов. Шабутдинову грозит наказание до десяти лет лишения свободы.