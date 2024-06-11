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17:38, 11 июня 2024Силовые структуры

Блогеру Шабутдинову продлили арест до 16 августа

В Москве суд продлил арест блогеру Шабутдинову до 16 августа

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Таганский районный суд Москвы продлил арест блогеру Аязу Шабутдинову, обвиненному в особо крупном мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Шабутдинов проведет под стражей еще два месяца, до 16 августа.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили еще пять уголовных дел в отношении блогера.

Его задержали 3 ноября 2023 года в Москве. По версии следствия, бизнес-тренер использовал агрессивный маркетинг для продажи своих образовательных программ и тренингов. Шабутдинову грозит наказание до десяти лет лишения свободы.

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