Депутат Чепа объяснил бойкотирование Зеленского в Берлине несовпадением мнений

Мнение народа и официального Берлина не совпадают. Так объяснил бойкот президента Украины Владимира Зеленского в бундестаге первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он отреагировал на ситуацию в беседе с «Лентой.ру».

Депутат подчеркнул, что выборы в Европарламент показали, что партию канцлера Германии Олафа Шольца поддерживают 13 процентов избирателей, и количество избирателей, проголосовавших за правых, возросло.

«Насколько будет реагировать здесь официальная власть, трудно сказать. Трудно сказать, будут ли они учитывать мнение всех избирателей или нет. Не знаю. Но ситуация будет меняться в сторону противников политики эскалации и напряженности, которую сегодня проводят страны НАТО», — высказался депутат.

Ранее в Германии депутаты левой партии «Союз Сары Вагенкнехт» и крайне правой «Альтернативы для Германии» (АдГ) бойкотировали выступление Зеленского в бундестаге. В первой заявили, что его личность является источником «крайне опасной спирали эскалации», во второй, что «отказываются слушать оратора в камуфляжной форме, чей срок полномочий истек».