Бразилия подтвердила позицию по урегулированию на Украине

Лула да Силва подтвердил позицию Бразилии по урегулированию на Украине

Президент Бразилии Луис Инасиу да Силва в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным подтвердил позицию своей страны по мирному урегулированию на Украине с участием обеих сторон конфликта, закрепленную в совместном бразильско-китайском документе. Об этом сообщается на сайте бразильской администрации.

Отмечается, что инициатором разговора лидеров была Москва. Российский глава выразил солидарность с пострадавшими от наводнения в штате Риу-Гранди-ду-Сул. Кроме того, лидеры двух стран обсудили двустороннее экономическое сотрудничество и многостороннее управление.

24 мая Бразилия и Китай выдвинули альтернативу «саммиту мира» в Швейцарии. Саммит, организованный двумя странами, предполагает равноправное участие всех сторон конфликта на Украине, а также справедливое обсуждение всех мирных планов.