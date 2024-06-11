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01:47, 11 июня 2024Мир

Бразилия подтвердила позицию по урегулированию на Украине

Лула да Силва подтвердил позицию Бразилии по урегулированию на Украине

Фото: Adriano Machado / Reuters

Президент Бразилии Луис Инасиу да Силва в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным подтвердил позицию своей страны по мирному урегулированию на Украине с участием обеих сторон конфликта, закрепленную в совместном бразильско-китайском документе. Об этом сообщается на сайте бразильской администрации.

Отмечается, что инициатором разговора лидеров была Москва. Российский глава выразил солидарность с пострадавшими от наводнения в штате Риу-Гранди-ду-Сул. Кроме того, лидеры двух стран обсудили двустороннее экономическое сотрудничество и многостороннее управление.

24 мая Бразилия и Китай выдвинули альтернативу «саммиту мира» в Швейцарии. Саммит, организованный двумя странами, предполагает равноправное участие всех сторон конфликта на Украине, а также справедливое обсуждение всех мирных планов.

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      Юлия Мискевич
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