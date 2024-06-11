Британский аналитик оценил ситуацию под Харьковом для ВСУ

Меркурис: ВС РФ контролируют ситуацию под Харьковом, несмотря на усилия ВСУ

Британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала оценил ситуацию под Харьковом. По его словам, российские войска контролируют положение, несмотря на усилия Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Эксперт отметил, что, несмотря на сообщения о контрнаступлении украинских сил на харьковском направлении, оно до сих пор не проявило себя, а ВС России сохраняют инициативу.

Меркурис добавил, что ВСУ по-прежнему посылают подкрепление в район Харькова, а российские войска имеют полное господство в воздухе.

Кроме того, президента Украины Владимира Зеленского предупреждают о больших потерях среди военных по пути в район боевых действий, что влияет на планы развертывания, указал аналитик.

«Я начинаю сомневаться в том, что серьезное наступление в этом районе действительно возможно», — заключил Меркурис.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что растягивание линии фронта в связи с наступлением российских военных под Харьковом вынудило ВСУ на непростые решения.