Бывшего главу Пермского порохового завода признали виновным по делу о гостайне

Экс-главу Пермского порохового завода осудили условно за разглашение гостайны

Пермский краевой суд приговорил к условному наказанию сроком на два года бывшего директора «Пермского порохового завода» Олега Миргородского, признав его виновным в разглашении гостайны. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Осужденному запретили в течение двух лет занимать должности на госслужбе. По данным издания, Миргородский поплатился за то, что показал на совещании секретный документ сотрудникам завода, не имеющим допуска к сведениям, составляющим гостайну. На суде он признал вину.

Предприятие, которым руководил Миргородский, выпускает компоненты для артиллерийских боеприпасов и ракет. Он был назначен директором завода в 2014 году.

19 апреля сообщалось, что в Крыму суд оштрафовал на 60 тысяч рублей местную жительницу за разглашение государственной тайны. Она работала на транспортном предприятии.