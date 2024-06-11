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10:12, 11 июня 2024Силовые структуры

Бывшего главу Пермского порохового завода признали виновным по делу о гостайне

Экс-главу Пермского порохового завода осудили условно за разглашение гостайны

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Пермский краевой суд приговорил к условному наказанию сроком на два года бывшего директора «Пермского порохового завода» Олега Миргородского, признав его виновным в разглашении гостайны. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Осужденному запретили в течение двух лет занимать должности на госслужбе. По данным издания, Миргородский поплатился за то, что показал на совещании секретный документ сотрудникам завода, не имеющим допуска к сведениям, составляющим гостайну. На суде он признал вину.

Предприятие, которым руководил Миргородский, выпускает компоненты для артиллерийских боеприпасов и ракет. Он был назначен директором завода в 2014 году.

19 апреля сообщалось, что в Крыму суд оштрафовал на 60 тысяч рублей местную жительницу за разглашение государственной тайны. Она работала на транспортном предприятии.

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      Любовь Ширижик
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