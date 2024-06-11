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12:45, 11 июня 2024Силовые структуры

Бывшего коммунальщика Минобороны России посадили на девять лет за коррупцию

Суд дал 9 лет экс-главе филиала ЦЖКУ Минобороны России за взятку в 30 млн руб

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Преображенский суд Москвы вынес приговор бывшим коммунальщикам Минобороны России за коррупцию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Сергей Харитонов, возглавлявший филиал Центрального жилищно-коммунального управления (ЦЖКУ), которое предоставляет коммунальные услуги военным учреждениям и воинским частям, получил девять лет лишения свободы за взятки на общую сумму в 30 миллионов рублей. Его бывший заместитель Роман Митюрев осужден на восемь лет заключения.

Оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Также им запрещено занимать должности на госслужбе. Суд взыскал в доход государства сумму полученной взятки.

Прокурор просил приговорить Харитонова к 12 годам, а его сообщника к 10 годам. Их защита настаивала на оправдательном приговоре.

Уголовное дело против них было возбуждено осенью 2022 года. По данным следствия, Харитонов и Митюрев получили взятки при проведении закрытого конкурса по предоставлению услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности ведомственной котельной.

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      Любовь Ширижик
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