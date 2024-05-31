Прокурор запросил 12 лет колонии бывшему коммунальщику Минобороны России

Прокурор требует 12 лет для экс-главы филиала «ЦЖКУ» Минобороны РФ Харитонова

Прокурор попросил суд приговорить к 12 годам лишения свободы бывшего коммунальщика Минобороны России Сергея Харитонова, обвиняемого в коррупции. Об этом сообщают «Ведомости».

Подсудимый возглавлял филиал «Центрального жилищно-коммунального управления» (ЦЖКУ), которое предоставляет коммунальные услуги военным учреждениям и воинским частям. Он обвиняется в получении взяток на 65 миллионов рублей. Также вместе с ним судят его заместителя Романа Митюрева — его прокурор предложил отправить в колонию на 10 лет.

Уголовное дело, возбужденное осенью 2022 года, рассматривает Преображенский суд Москвы. По данным следствия, Харитонов и Митюрев получили взятки при проведении закрытого конкурса по предоставлению услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности ведомственной котельной.

Защита экс-коммунальщиков настаивает на их невиновности и просила суд об оправдании. Приговор будет оглашен 5 июня.

Ранее 31 мая сообщалось, что защита начальника Главного управления связи генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, являющегося заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил России (ВС РФ), обжаловала его арест. По данным следствия, он получил от руководства одной из фирм 36 миллионов рублей.