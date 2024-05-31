Защита замначальника Генштаба ВС России обжаловала его арест

Защита замглавы Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Шамарина обжаловала его арест

Защита начальника Главного управления связи генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, являющегося заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил России (ВС РФ), обжаловала его арест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на 235-й гарнизонный военный суд.

Жалобу направят для рассмотрения в апелляционную инстанцию 2-го Западного военного окружного суда в Москве.

По данным следствия, Шамарин получил от руководства одной из фирм 36 миллионов рублей. За указанные денежные средства генерал-лейтенант обеспечивал «Пермскому телефонному заводу "Телта"» общее покровительство и увеличение объема продукции, поставляемой по госконтрактам для нужд Минобороны России. Полученными за период с апреля 2016 года по октябрь 2023-го от генерального директора и главного бухгалтера этой компании миллионами он распорядился по своему усмотрению.

Вадим Шамарин был задержан 22 мая по подозрению в получении взятки. Вскоре 235-й гарнизонный суд отправил генерал-лейтенанта в СИЗО на время расследования уголовного дела, а следствие наложило обеспечительный арест на его активы, банковские счета и недвижимость.