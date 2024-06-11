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20:57, 11 июня 2024Силовые структуры

Четверо россиян предстанут перед судом за производство 120 килограммов мефедрона

Под Пензой перед судом предстанут четыре жителя за производство 120 кг мефедрона

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Пензенской области перед судом предстанут обвиняемые по делу о незаконном обороте более 120 килограммов наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, обвиняемые купили дачный участок в сельской местности. В частном доме они жили, а в хозяйственной постройке оборудовали лабораторию, где стали производить наркотики. Инструкции и сырье они получали от анонимного работодателя. Двое из подсудимых занимались изготовлением запрещенных веществ, еще двое распространяли их на территории нескольких регионов.

Все четверо были задержаны сотрудниками полиции. Во время обысков у них изъяли более 120 килограммов вещества, в составе которого содержалось производное N-метилэфедрона, более 850 килограммов прекурсоров, лабораторное оборудование и химические реактивы.

Ранее сообщалось, что ФСБ нашла в Амурской области нарколабораторию и изъяла мефедрон на девять миллионов рублей.

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      Илона Палей
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