Дачников предупредили о самых опасных удобрениях

Химик Дорохов: удобрение грядок испорченной едой опасно для растений

Самодельные удобрения для грядок из испорченной еды могут навредить растениям. Об опасности этого способа повысить урожайность предупредил российских дачников доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов, пишет «Газета.ru».

Специалист объяснил, что к самодельным удобрениям нужно относиться с осторожностью — не использовать заплесневелую еду, молочную и мясную продукцию. Без термической обработки или сбраживания бактерии с таких отходов могут не способствовать, а препятствовать росту растений, объяснил химик. «Кроме того, если продукты, отправляемые на удобрения, были заражены бактерией сальмонеллы, потенциально она может перейти на плоды растений и заразить съевшего их человека», — добавил Дорохов.

Эксперт подчеркнул, что опасными для растений могут быть и некоторые химические удобрения. «Например, аммиачная селитра (азотнокислый аммоний, нитрат аммония) действует быстро и мощно, отлично усваивается растениями и восполняет недостаток азота, положительно сказывается на качестве и количестве урожая. Однако избыток такой подкормки может сжечь корневую систему растений, привести к накоплению вредных нитратов в плодах и в грунте», — отметил Дорохов.

Помимо этого, при контакте с незащищенными участками кожи и слизистых оболочек аммиачная селитра способна их разъедать и вызывать легкое отравление. Плюс ко всему это удобрение взрывоопасно, предупредил химик.

Ранее Дорохов предостерег россиян от использования несертифицированных фумигаторов. Такие устройства, по словам специалиста, могут быть опасными для жизни и здоровья людей.