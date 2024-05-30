Россиян предупредили об опасности для жизни популярного средства от насекомых

Химик Дорохов: несертифицированный фумигатор может быть опасен для жизни людей

Несертифицированный фумигатор может быть опасен для здоровья и жизни людей. О возможных рисках популярного средства от насекомых предупредил россиян доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Андрей Дорохов в беседе с RT.

Специалист пояснил, что фумигаторы за счет нагревания распространяют в воздухе токсичные для комаров вещества — чаще всего это тефлутрин, трансфлутрин и аллетрин. Для человека они безопасны, но при условии, что препараты сертифицированы. Иначе возможна передозировка — она проявляется в виде тошноты, сонливости и аллергии.

Риски для человека представляют и несертифицированные репелленты. Их нужно использовать только на улице, отдавая предпочтение вариантам на основе натуральных веществ и эфирных масел, отметил Дорохов. Причем лучше выбирать средства, которые наносятся на одежду, а не на кожу.

Ранее россиян предупредили об опасности популярных растений на даче. Токсичными для человека могут оказаться некоторые цветы. Так, безвременник содержит колхицин, который вызывает раздражение кожи и слизистых оболочек, а ландыши — гликозиды, которые влияют на работу сердца.