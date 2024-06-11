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15:04, 11 июня 2024Экономика

Дачников призвали напоить тлю и слизней газировкой

«БелНовости»: избавиться от тли и слизней на даче удастся с помощью колы

Фото: Urszula / Pixabay

Избавиться от тли и слизней на дачном участке удастся с помощью колы. Напоить вредителей газировкой садоводов и огородников призвали эксперты издания «БелНовости».

По словам специалистов, кола содержит кислоты, опасные для насекомых и безопасные для человека. Они предложили влить два литра газировки в семь литров воды и обработать полученным раствором страдающие от тли растения. В случае со слизняками они посоветовали закопать рядом с наиболее уязвимыми растениями несколько мисок, после чего налить в них напиток. Эксперты заверили, что сладость привлечет вредителей: они поползут к мискам и будут падать в них, попадая в своеобразную ловушку. Они добавили, что газировку в мисках периодически следует менять.

Ранее дачникам назвали эффективные способы борьбы с колорадским жуком.

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      Полина Кислицына
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