Девушка узнала о поступке свекрови и выгнала ее из дома

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как узнала об одном поступке свекрови в отношении ее дочери и выгнала пожилую женщину из дома. Девушка рассказала, что мать ее мужа решила покормить ребенка смесью вместо грудного молока.

Автор поста написала, что недавно родила дочь. «Моя свекровь все контролирует и постоянно сравнивает меня с золовкой. Несмотря на ее комментарии, я пыталась сохранить нормальные отношения с ней и смириться с этим», — отметила она.

По словам героини истории, ее ребенок мало спал и был на грудном вскармливании. Однажды она попросила свекровь несколько часов посмотреть за внучкой, чтобы поспать. Проснувшись, женщина увидела, что грудное молоко, которое она оставила для дочери, было на том же месте.

Девушка спросила мать мужа, почему она не покормила ребенка молоком. В ответ женщина заявила, что грудное молоко вызывает бессонницу у ее внучки из-за стресса матери. «Я была в ярости, я ясно дала понять, что хочу кормить исключительно грудью. Она знала это, но проигнорировала мои пожелания и приняла важное решение в отношении моего ребенка, не обсудив его со мной», — возмутилась автор истории. В итоге рассказчица выгнала свекровь из дома.

В комментариях под постом поддержали решение автора поста отгородить дочь от бабушки. По их мнению, женщина не имела права решать за мать, чем кормить ребенка.

Ранее пользовательница Reddit поделилась историей о том, как она написала заявление в полицию на свекровь из-за одного ее комментария в адрес внучки.