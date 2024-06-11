Дибров рассказал о перенесенном инсульте

Дибров рассказал, что в первые минуты после инсульта ему помог Леонид Якубович

Ведущий Первого канала Дмитрий Дибров интервью блогеру Надежде Стрелец рассказал о перенесенном в 2020 году инсульте. Выпуск доступен на YouTube.

По его словам, в первые минуты после инсульта ему помог Леонид Якубович. «Леня сделал все так быстро... Меня ждал академик Боткинской больницы. Нашпигованная самой последней медицинской аппаратурой», — сообщил он.

По словам Диброва, он был уверен, что ему придется завершить карьеру. Однако телеведущий делал все, чтобы восстановить речь и вернуться к прежнему образу жизни. «Это победа над обстоятельствами, что я здесь с вами сижу», — сказал он.

Дибров также сообщил, что во время реабилитации мысленно разговаривал сам с собой, а также шил и играл на гитаре, чтобы разрабатывать мелкую моторику.

В феврале 2020 года шоумен потерял сознание в московском кинотеатре «Октябрь». Его экстренно доставили в Боткинскую больницу. Врачи диагностировали Диброву микроинсульт.