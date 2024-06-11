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17:49, 11 июня 2024Ценности

Джуд Лоу описал перемены во внешности словами «обрюзг и облысел»

51-летний британский актер Джуд Лоу назвал себя облысевшим и обрюзгшим

Фото: Photo Image Press / Globallookpress.com

Британский актер театра и кино Джуд Лоу описал перемены в своей внешности словами «обрюзг и облысел». Интервью с ним публикует журнал DuJour.

51-летний артист, известный своим амплуа сердцееда, отметил, что в последнее время ему удается играть персонажей, от которых не требуется внешней привлекательности. Среди них, например, Капитан Крюк из фильма «Питер Пэн и Венди» и король Генрих VIII из ленты «Подстрекательница». При этом Лоу назвал подобный опыт приятным.

Актер заявил, что в молодости противился ролям красивых мужчин, о чем в настоящий момент сожалеет. «Когда мне было чуть за 20, я пытался играть, идя вразрез со своей внешностью, а теперь, когда обрюзг и облысел, я жалею, что не пользовался ею», — указал собеседник издания.

Ранее в июне новый имидж 49-летнего американского актера и режиссера Брэдли Купера раскритиковали в сети фразой «образ порноактера 70-х».

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      Алина Гостева
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