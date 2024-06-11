Новый имидж Брэдли Купера раскритиковали в сети фразой «образ порноактера 70-х»

Новый имидж американского актера и режиссера Брэдли Купера раскритиковали в сети фразой «образ порноактера 70-х». Соответствующие материал и комментарии появились на Daily Mail.

Папарацци сняли 49-летнего артиста во время прогулки с дочерью в Нью-Йорке. Так, он предстал на полученных кадрах в черной рубашке с белой вышивкой, голубых джинсах прямого кроя и коричневых кроссовках Nike Air Jordan.

У звезды появились усы и борода с удлиненной растительностью на щеках. При этом участок кожи под нижней губой оказался выбрит. Кроме того, волосы знаменитости приобрели более темный оттенок.

Фото: Ignat / Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images

Читатели издания высказались о преображении актера под публикацией. «Уродливая борода!», «Пожалуйста, скажите мне, что эта ужасная растительность на лице предназначена для роли!», «Окрашенные волосы так же плохи, как и странная форма бороды», «Брэдли великолепен во всех смыслах, но эта борода совершенно нелепа. Я даже не могу смотреть на нее без содрогания», «Образ порноактера 1970-х годов», — заявили юзеры.

В мае Брэдли Купер и модель Джиджи Хадид попали в объективы папарацци во время свидания на концерте американской певицы Тейлор Свифт.