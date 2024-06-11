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04:01, 11 июня 2024Ценности

Эмили Ратаковски снялась без штанов для модного журнала

Кадр: @emrata / @cap74024 / @fausto.elizalde

Американская модель Эмили Ратаковски снялась без штанов для модного журнала CAP 74024. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

33-летняя знаменитость поделилась видео со съемки, на котором она предстала лежащей на подоконнике офисного кабинета, приподняв ягодицы и ноги. Она позировала перед камерой в зеленой короткой куртке и белых трусах с высокой посадкой. Также на ней были серые носки и мокасины на небольшом каблуке.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски снялась в откровенном виде для собственного бренда купальников Inamorata. Тогда на размещенных снимках модель предстала в оранжево-желтом бикини, приспустив с бедер плавки.

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      Карина Черных
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