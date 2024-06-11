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15:21, 11 июня 2024Россия

Еще один беспилотник сбили над российским регионом

Минобороны сообщило, что над Белгородской областью сбили еще один беспилотник
Архивное фото

Архивное фото. Фото: РИА Новости

Над Белгородской областью сбили еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Как указали в ведомстве, попытка атаки с помощью дрона самолетного типа по объектам на территории России была пресечена около 14:50 по московскому времени.

Защитить российский регион, уничтожив БПЛА, удалось с помощью дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО).

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Утром 11 июня над Белгородской областью за час сбили три беспилотника. Первая атака произошла в 10:40 мск, вторая — в 11:10 мск. Третью атаку ПВО отразили около 11:25 по московскому времени.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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