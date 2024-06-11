Еще один беспилотник сбили над российским регионом

Минобороны сообщило, что над Белгородской областью сбили еще один беспилотник

Над Белгородской областью сбили еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Как указали в ведомстве, попытка атаки с помощью дрона самолетного типа по объектам на территории России была пресечена около 14:50 по московскому времени.

Защитить российский регион, уничтожив БПЛА, удалось с помощью дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО).

Утром 11 июня над Белгородской областью за час сбили три беспилотника. Первая атака произошла в 10:40 мск, вторая — в 11:10 мск. Третью атаку ПВО отразили около 11:25 по московскому времени.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.