Еще один беспилотник сбили над российским регионом

Над Белгородской областью сбили еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.
Как указали в ведомстве, попытка атаки с помощью дрона самолетного типа по объектам на территории России была пресечена около 14:50 по московскому времени.
Защитить российский регион, уничтожив БПЛА, удалось с помощью дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО).
Утром 11 июня над Белгородской областью за час сбили три беспилотника. Первая атака произошла в 10:40 мск, вторая — в 11:10 мск. Третью атаку ПВО отразили около 11:25 по московскому времени.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.