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12:02, 11 июня 2024Россия

Третий за час беспилотник сбили над российским регионом

Минобороны России: над Белгородской областью сбили третий за час беспилотник
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: РИА Новости

Над Белгородской областью сбили третий за час беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, беспилотник самолетного типа удалось уничтожить системами противовоздушной обороны (ПВО) около 11:25 по московскому времени.

Это уже третий дрон, который сбили за час над российским регионом. В 10:40 мск в той же местности был перехвачен один беспилотник. Затем российское оборонное ведомство сообщило о втором уничтоженном БПЛА.

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Ранее стало известно, что в городе Шебекино Белгородской области три человека получили ранения в результате атаки ВСУ. Пострадали мужчина и две женщины. Жителя Шебекино с множественными осколочными ранениями рук и ног и ранением грудной клетки бригада скорой помощи доставила в больницу №2 в Белгороде.

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      Никита Абрамов
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