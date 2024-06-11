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11:36, 11 июня 2024Россия

Второй за час беспилотник сбит над российским регионом

Минобороны: второй за час беспилотник уничтожен над Белгородской областью

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Второй за час беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбит в небе над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Дрон был уничтожен около 11:10 мск. В 10:40 мск в той же местности был перехвачен еще один беспилотник.

Оба летательных аппарата были запущены со стороны Украины, их целями были объекты на территории России, подчеркнули в Минобороны. Из сообщений военного ведомства следует, что БПЛА относились к беспилотникам самолетного типа, предназначенным для нанесения ударов на большом расстоянии.

Ранее украинские беспилотники впервые долетели до Северной Осетии. 8 июня об уничтожении БПЛА сообщили в Минобороны. При попытке атаки на северокавказский регион также были использованы беспилотники самолетного типа.

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      Алан Босиков
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