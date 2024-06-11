Над российским регионом сработала система ПВО

МО РФ: над Белгородской областью сбит украинский беспилотный летательный аппарат

Над Белгородской областью сработала система противовоздушной обороны (ПВО), засекшая беспилотный летательный аппарат Вооруженых сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны (МО) России.

По сообщению оборонного ведомства, ПВО уничтожила беспилотник ВСУ и пресекла запланированную противником атаку по регионам России. В МО уточнили, что инцидент произошел около 10:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что в России создали специальные патроны для борьбы с небольшими БПЛА — боеприпас разрывается на расстоянии 15-20 метров от ружья, формируя поле поражения диаметром до одного метра.