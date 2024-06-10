Минобороны сообщило о предотвращении террористической атаки со стороны ВСУ

МО России: ПВО уничтожила дрон ВСУ и предотвратила террористическую атаку

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) и предотвратила атаку. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

Как сообщили в оборонном ведомстве, сбитый ПВО дрон относился к самолетному типу и должен был нанести удар по одному из регионов России. Летательный аппарат был уничтожен в небе над Белгородской область.

«Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку», — рассказали в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что Украинский беспилотный летательный аппарат был перехвачен дежурными средствами противовоздушной обороны в небе над Курской областью.

В начале мая Россия начала наступление в Харьковской области. Как объяснял президент Владимир Путин, это необходимо для создания санитарной зоны, которая обезопасит приграничные регионы России от атак со стороны Украины.