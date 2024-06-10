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17:51, 10 июня 2024Россия

Минобороны сообщило о предотвращении террористической атаки со стороны ВСУ

МО России: ПВО уничтожила дрон ВСУ и предотвратила террористическую атаку

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) и предотвратила атаку. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

Как сообщили в оборонном ведомстве, сбитый ПВО дрон относился к самолетному типу и должен был нанести удар по одному из регионов России. Летательный аппарат был уничтожен в небе над Белгородской область.

«Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку», — рассказали в оборонном ведомстве.

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      Марк Леонов
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