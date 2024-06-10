Три человека получили ранения при атаке ВСУ в Белгородской области

Гладков: три человека получили ранения при атаке ВСУ в белгородском Шебекино

Три человека получили различные ранения при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он пояснил, что пострадавшими оказались мужчина и две женщины. Жителя Шебекино со множественными осколочными ранениями рук и ног и ранением грудной клетки бригада скорой помощи доставила в больницу № 2 в Белгороде.

Двух пострадавших женщин отвезли в областную клиническую больницу, отметил Гладков.

После украинской атаки были выявлены повреждения на линии электропередачи, также частично пришлось отключить электроснабжение в Шебекино, в селах Нежеголь и Ржевка, разъяснил белгородский губернатор.

«Оперативные и аварийные службы работают на месте», — заверил Гладков.

Накануне Минобороны отчиталось об уничтожении беспилотника ВСУ над Белгородской областью. Сведений о пострадавших тогда не поступало.