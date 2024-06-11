Далекая рентгеновская система произвела гигантскую вспышку

arXiv: рентгеновская система 2030+375 произвела гигантскую вспышку

Астрономы Университета Эрланген-Нюрнберг в Германии, под руководством Филиппа Тальхаммера, используя прибор «Исследователь внутреннего состава нейтронной звезды» (NICER) на борту Международной космической станции, обнаружили гигантскую вспышку в рентгеновской двойной системе EXO 2030+375. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv.

Рентгеновские двойные системы состоят из обычной звезды или белого карлика, которые передают массу на компактную нейтронную звезду или черную дыру. Они делятся на рентгеновские двойные системы малой массы (LMXB) и рентгеновские двойные системы большой массы (HMXB). EXO 2030+375 относится к подгруппе HMXB, называемой Be/XRB. Эти системы включают Be-звезды (горячие звезды с эмиссионными линиями излучения) и намагниченные нейтронные звезды, в том числе пульсары.

Be/XRB известны своими периодическими рентгеновскими вспышками, которые происходят на фоне слабого постоянного рентгеновского излучения. Далекая EXO 2030+375, находящаяся на расстоянии около 7800 световых лет, производит рентгеновские пульсации с периодом примерно 43 секунды. Гигантский всплеск излучения произошел с июня 2021 года по начало 2022 года. Это уже третий всплеск, остальные наблюдались в 1985 и 2006 годах.

Был проведен плотный мониторинг с помощью NICER в рентгеновском диапазоне 2-10 килоэлектронвольт. Наблюдения проводились примерно через день, с общим временем экспозиции около 160 тысяч секунд, что позволило детально отслеживать эволюцию источника во время вспышки.

Наблюдения показали два типа переходов в излучении EXO 2030+375: переход в профилях импульсов и переход в соотношении жесткость-светимость. Профили демонстрировали четкую зависимость от светимости с переходом при светимости около 2 ундециллионов эрг за секунду, что указывает на изменение картины излучения. Смягчение спектра с увеличением светимости согласуется с предыдущими вспышками.

Также были обнаружены множественные пики и провалы профиля излучения, которые можно описать как результат двухкомпонентной картины выбросов, происходящей из двух столбцов аккреции. Вспышка 2021-2022 годов достигла значительно более низкой пиковой яркости по сравнению с предыдущими вспышками, что может быть связано с более ранним началом вспышки.

