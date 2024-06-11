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02:08, 11 июня 2024Бывший СССР

Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на трех направлениях

Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на трех направлениях в ДНР

Фото: Stringer / Reuters

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил, что наиболее напряженная ситуация сложилась на краматорском, кураховском и покровском направлениях в ДНР. Об этом сообщается в Telegram-канале Генштаба.

«Самая горячая обстановка остается на покровском направлении», — говорится в сообщении. Отмечается, что на кураховском направлении украинские войска пытаются принять меры, чтобы не допустить продвижения Вооруженных сил России в глубину территории.

В Генштабе также сообщили, что на харьковском направлении украинская армия продолжает принимать меры по усилению оборонных позиций и рубежей.

10 июня Минобороны сообщило о занятии силами России Старомайорского. Установить контроль над селом смогли военнослужащие группировки войск «Восток». Кроме того, российские военные нанесли поражение четырем бригадам ВСУ около населенных пунктов Угледар, Урожайное, Водяное, Нескучное и Великая Новоселка.

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      Марина Совина
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