Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на трех направлениях в ДНР

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил, что наиболее напряженная ситуация сложилась на краматорском, кураховском и покровском направлениях в ДНР. Об этом сообщается в Telegram-канале Генштаба.

«Самая горячая обстановка остается на покровском направлении», — говорится в сообщении. Отмечается, что на кураховском направлении украинские войска пытаются принять меры, чтобы не допустить продвижения Вооруженных сил России в глубину территории.

В Генштабе также сообщили, что на харьковском направлении украинская армия продолжает принимать меры по усилению оборонных позиций и рубежей.

10 июня Минобороны сообщило о занятии силами России Старомайорского. Установить контроль над селом смогли военнослужащие группировки войск «Восток». Кроме того, российские военные нанесли поражение четырем бригадам ВСУ около населенных пунктов Угледар, Урожайное, Водяное, Нескучное и Великая Новоселка.