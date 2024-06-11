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20:45, 11 июня 2024Мир

Германия пообещала Украине снайперские винтовки и беспилотники

Глава МО Писториус: Германия поставит ВСУ снайперские винтовки, БПЛА и ракеты

Фото: Reuters

Германия поставит Вооруженным силам Украины (ВСУ) снайперские винтовки, беспилотники и ракеты для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Новую военную помощь Киеву пообещал глава Минобороны ФРГ Борис Писториус по итогам встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает РИА Новости.

«Сегодня я могу пообещать дальнейшую поддержку, пусть и менее масштабную, но не менее важную», — сказал глава немецкого военного ведомства. При этом министр не уточнил объемы поставки Киеву этого вооружения.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что страна не намерена отправлять немецких инструкторов для обучения солдат на территории Украины.

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      Семен Александров
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