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08:18, 11 июня 2024Бывший СССР

Глава Днепропетровской администрации заявил о повреждении инфраструктуры

Глава Днепропетровской ОВА рассказал о повреждении инфраструктурного объекта

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Kherson region / Reuters

Глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Украины Сергей Лысак в Telegram рассказал о повреждении инфраструктурного объекта в регионе.

По его словам, инфраструктурный объект в городе Никополе и Марганцевой общине был поврежден в результате атаки дронов-камикадзе Вооруженных сил Российской Федерации.

Ранее Лысак рассказывал о повреждении линий электропередач в Днепропетровской области. Тогда он не уточнил, какой именно объект инфраструктуры получил повреждения, а также где он находится. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, 10 июня в Днепропетровской области воздушная тревога объявлялась шесть раз.

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      Валентин Карант
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