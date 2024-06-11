Глава Днепропетровской администрации заявил о повреждении инфраструктуры

Глава Днепропетровской ОВА рассказал о повреждении инфраструктурного объекта

Глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Украины Сергей Лысак в Telegram рассказал о повреждении инфраструктурного объекта в регионе.

По его словам, инфраструктурный объект в городе Никополе и Марганцевой общине был поврежден в результате атаки дронов-камикадзе Вооруженных сил Российской Федерации.

Ранее Лысак рассказывал о повреждении линий электропередач в Днепропетровской области. Тогда он не уточнил, какой именно объект инфраструктуры получил повреждения, а также где он находится. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, 10 июня в Днепропетровской области воздушная тревога объявлялась шесть раз.