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19:04, 10 июня 2024Бывший СССР

В Днепропетровской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

Глава Днепропетровской ОВА Лысак сообщил о повреждении объекта инфраструктуры

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Kherson region / Reuters

В Днепропетровской области получил повреждения объект инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

«Поврежден (...) инфраструктурный объект. (...) Задело линии электропередачи», — написал Лысак.

Какой именно объект инфраструктуры получил повреждения, а также где он находится, глава днепропетровской ОВА не уточнил.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, 10 июня в Днепропетровской области воздушная тревога объявлялась шесть раз.

Ранее стало известно о серии взрывов в Харькове. Они раздались в городе в понедельник днем после объявления воздушной тревоги.

Также сообщалось о взрывах в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне. Глава местной администрации Роман Мрочко призвал население города пройти в более безопасные места.

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      Екатерина Грищенко
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