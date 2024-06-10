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18:19, 10 июня 2024Бывший СССР

В Харькове раздалась серия взрывов

Терехов: в Харькове раздалась серия взрывов после объявления воздушной тревоги
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В Харьковской области раздались несколько взрывов. Информацию о них подтвердил глава Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

По его словам, серия из трех взрывов прогремела в городе в понедельник около 17:40. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, они прозвучали после объявления в регионе воздушной тревоги.

«Относительно жертв и разрушений информация уточняется», — написал Терехов. Он добавил, что после взрывов в Харькове начался пожар.

Днем 10 июня взрывы также прогремели в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне. Об этом сообщил глава местной администрации Роман Мрочко, он призвал население города проследовать в укрытия.

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      Екатерина Грищенко
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