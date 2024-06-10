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13:54, 10 июня 2024Бывший СССР

ВС России нанесли удар по складу ВСУ в Сумской области

Лебедев: российские военные нанесли удар по складу ВСУ в Сумской области

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Российские военные нанесли удар по складу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, ранее данный склад использовался для хранения в нем химических удобрений. В результате удара по объекту была зафиксирована детонация.

Представитель пророссийского подполья также сообщил об ударах Вооруженных сил (ВС) России вблизи села Юнаковка Сумской области. По информации Лебедева, взрывы раздались в районе мастерских, где ремонтировалась и хранилась техника ВСУ.

Утром 10 июня стало известно о пожаре на промышленном предприятии в Сумской области. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, в городе Ромны загорелся цех.

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      Екатерина Грищенко
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