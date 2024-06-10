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10:13, 10 июня 2024Бывший СССР

На предприятии в Сумской области Украины начался пожар

В Ромнах Сумской области Украины загорелся цех промышленного предприятия

Фото: Александр Патрин / Коммерсантъ

В городе Ромны Сумской области Украины загорелся цех промышленного предприятия. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в своем Telegram-канале.

«На Сумщине загорелся двухэтажный цех предприятия. Пожар произошел в городе Ромны. Спасатели локализовали возгорание», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ГСЧС отметили, что тушение пожара осложняет большое количество горючих материалов, которые находились на предприятии.

Вечером 9 июня глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что российские военные заняли село Рыжевка у границы Сумской и Курской областей. После этого появилась информация о внеплановом отключении света в регионе.

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      Александр Курбатов
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