На предприятии в Сумской области Украины начался пожар

В Ромнах Сумской области Украины загорелся цех промышленного предприятия

В городе Ромны Сумской области Украины загорелся цех промышленного предприятия. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в своем Telegram-канале.

«На Сумщине загорелся двухэтажный цех предприятия. Пожар произошел в городе Ромны. Спасатели локализовали возгорание», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ГСЧС отметили, что тушение пожара осложняет большое количество горючих материалов, которые находились на предприятии.

Вечером 9 июня глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что российские военные заняли село Рыжевка у границы Сумской и Курской областей. После этого появилась информация о внеплановом отключении света в регионе.