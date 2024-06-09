В Сумах и Сумской области Украины пропал свет

«Страна»: в Сумской области Украины частично пропал свет

В Сумах и Сумской области Украины частично пропал свет, пишет украинское издание «Страна» в Telegram-канале со ссылкой на СМИ и своих читателей.

«Напомним, на сегодня графики отключений по Украине не вводились», — уточняется в публикации. Причина перебоев не указывается.

Ранее в Николаеве прозвучал взрыв. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлялась в Харьковской области с 00:25 9 июня. До этого взрыв произошел в многоэтажном доме в Киеве. Причиной сала детонация аккумулятора.

6 июня координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли ракетный удар по транспортному узлу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Снаряд упал в селе Ворожба в стороне вагонного депо.