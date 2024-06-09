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01:11, 9 июня 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о взрыве в Николаеве

На Украине сообщили о звуке взрыва в городе Николаеве

Фото: Globallookpress.com

В Николаеве прозвучал взрыв, об этом сообщило украинское издание «Общественное» в Telegram-канале.

«В Николаеве прозвучали звуки взрыва, сообщают корреспонденты Общественного», — говорится в публикации.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлялась в Харьковской области с 00:25, на данный момент по всей территории республики, за исключением Волчанского района, прошли отбои.

7 июня в многоэтажном доме в Киеве произошел взрыв. В социальных сетях сообщали, что взрыв произошел в результате детонации аккумулятора. До этого о взрывах в украинской столице сообщалось 1 июня. В результате них произошел пожар на объекте критической инфраструктуры. За день до этого в Киеве также прогремели взрывы, а в 16 областях Украины прозвучали сирены воздушной тревоги.

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      Марина Совина
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