«Общественное»: в Киеве прогремели взрывы после объявления тревоги

Ряд взрывов произошел в Киеве после объявления воздушной тревоги. Об этом написало издание «Общественное».

В 16 областях Украины, на всем севере, западе и центре страны действуют сирены воздушной тревоги.

Вечером 30 мая в Харькове прозвучали взрывы. До этого о них сообщалось днем.

Первый из серии взрывов раздался около 13:40. Ранее также стало известно о ночных взрывах в Хмельницкой области.