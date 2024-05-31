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06:02, 31 мая 2024Бывший СССР

В Киеве прогремели взрывы

«Общественное»: в Киеве прогремели взрывы после объявления тревоги
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Unsplash

Ряд взрывов произошел в Киеве после объявления воздушной тревоги. Об этом написало издание «Общественное».

В 16 областях Украины, на всем севере, западе и центре страны действуют сирены воздушной тревоги.

Вечером 30 мая в Харькове прозвучали взрывы. До этого о них сообщалось днем.

Первый из серии взрывов раздался около 13:40. Ранее также стало известно о ночных взрывах в Хмельницкой области.

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      Марина Совина
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