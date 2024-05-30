В Харькове прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги

В Харькове на востоке Украины прогремело несколько взрывов. Об этом со ссылкой на собственных корреспондентов сообщает украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Первый взрыв раздался в городе около 13:40. Спустя примерно 15 минут в Харькове был слышен новый взрыв. В каких районах они произошли, не уточняется. Информация о повреждении объектов инфраструктуры также отсутствует.

Взрывы прогремели в Харькове после объявления в Харьковской области днем 30 мая воздушной тревоги. Она также действует в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

В ночь на четверг 30 мая в Харькове были слышны взрывы. Местные власти призвали население пройти в укрытие. Позднее стало известно о разрушении объекта критической инфраструктуры в городе.