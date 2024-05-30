В Харькове сообщили о разрушении объекта критической инфраструктуры

Мэр Харькова Терехов сообщил о разрушении объекта критической инфраструктуры

В Харькове был разрушен объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает ТАСС.

По его словам, в ночь на 30 мая в Харькове раздалась серия взрывов. В результате ударов по критической инфраструктуре города на одном из объектов произошел пожар.

О каком именно объекте идет речь, а также в какой части Харькова он располагается, Терехов не уточнил. В настоящее время в Харьковской области действует воздушная тревога, она была объявлена в регионе в четверг около 06:30.