В Харькове под удар попал объект критической инфраструктуры

Мэр Харькова Терехов сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры

В Харькове произошли взрывы. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

Терехов сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры. При этом он не уточнил, о каком объекте идет речь.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов призвал жителей города спуститься в укрытия.

Ранее глава украинской областной военной администрации Херсонской области Александр Прокудин сообщил, что в подконтрольной Киеву части региона был поврежден объект инфраструктуры. По его словам, область подверглась ударам.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.