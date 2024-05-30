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04:39, 30 мая 2024Бывший СССР

В Харькове под удар попал объект критической инфраструктуры

Мэр Харькова Терехов сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Харькове произошли взрывы. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

Терехов сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры. При этом он не уточнил, о каком объекте идет речь.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов призвал жителей города спуститься в укрытия.

Ранее глава украинской областной военной администрации Херсонской области Александр Прокудин сообщил, что в подконтрольной Киеву части региона был поврежден объект инфраструктуры. По его словам, область подверглась ударам.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Марина Совина
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