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06:32, 30 мая 2024Бывший СССР

На Украине произошли взрывы на фоне воздушной тревоги

В Хмельницкой области на фоне тревоги произошли взрывы
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Хмельницкой области Украины на фоне воздушной тревоги произошли взрывы. Об этом сообщил Telegram-канал «Общественное».

«В Хмельницкой области слышны звуки взрывов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что звуки взрывов прозвучали три раза за ночь. В это время в регионе действовала воздушная тревога.

Ранее серия взрывов прогремела в Харькове на фоне воздушной тревоги. До того в руководстве Воздушных сил Вооруженных сил Украины предупреждало о запусках авиационных бомб в регионе.

До того глава украинской областной военной администрации Херсонской области Александр Прокудин сообщил, что в подконтрольной Киеву части региона был поврежден объект инфраструктуры. По его словам, область подверглась ударам.

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      Евгений Силаев
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