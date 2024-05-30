На Украине произошли взрывы на фоне воздушной тревоги

В Хмельницкой области на фоне тревоги произошли взрывы

В Хмельницкой области Украины на фоне воздушной тревоги произошли взрывы. Об этом сообщил Telegram-канал «Общественное».

«В Хмельницкой области слышны звуки взрывов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что звуки взрывов прозвучали три раза за ночь. В это время в регионе действовала воздушная тревога.

Ранее серия взрывов прогремела в Харькове на фоне воздушной тревоги. До того в руководстве Воздушных сил Вооруженных сил Украины предупреждало о запусках авиационных бомб в регионе.

До того глава украинской областной военной администрации Херсонской области Александр Прокудин сообщил, что в подконтрольной Киеву части региона был поврежден объект инфраструктуры. По его словам, область подверглась ударам.