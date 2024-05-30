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19:49, 30 мая 2024Бывший СССР

В Харькове вновь прозвучали взрывы

Мэр Харькова Терехов сообщил о новых взрывах в городе

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Харькове вновь прогремели взрывы. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Игорь Терехов.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, взрывы прозвучали на фоне воздушной тревоги в Харьковской области, которая продолжает звучать с 15:03.

До этого о взрывах в Харькове сообщалось днем 30 мая. Первый из их серии раздался около 13:40. Ранее также стало известно о ночных взрывах в Хмельницкой области.

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      Алевтина Запольская
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