Власти Хмельницкой области подтвердили сообщения о взрывах

Власти Хмельницкой области подтвердили информацию о взрывах

Ночью в Хмельницкой области произошли взрывы. Это подтвердил глава областной администрации Сергей Тюрин в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате произошедшего в одном из городов региона было частично отключено электроснабжение. Тюрин добавил, на месте работают службы, принимаются меры по восстановлению электроэнергии.

Утром 30 мая появились сообщения о взрывах в Хмельницкой области на фоне воздушной тревоги. Как отмечалось, звуки взрывов прозвучали три раза за ночь. «В Хмельницкой области слышны звуки взрывов», — говорилось в публикации издания «Общественное».

Ранее сообщалось, что массированный удар был нанесен по авиабазе Староконстантинов в Хмельницкой области.

