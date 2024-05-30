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09:28, 30 мая 2024Бывший СССР

Власти Хмельницкой области подтвердили сообщения о взрывах

Власти Хмельницкой области подтвердили информацию о взрывах
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Ночью в Хмельницкой области произошли взрывы. Это подтвердил глава областной администрации Сергей Тюрин в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате произошедшего в одном из городов региона было частично отключено электроснабжение. Тюрин добавил, на месте работают службы, принимаются меры по восстановлению электроэнергии.

Утром 30 мая появились сообщения о взрывах в Хмельницкой области на фоне воздушной тревоги. Как отмечалось, звуки взрывов прозвучали три раза за ночь. «В Хмельницкой области слышны звуки взрывов», — говорилось в публикации издания «Общественное».

Ранее сообщалось, что массированный удар был нанесен по авиабазе Староконстантинов в Хмельницкой области.

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      Кристина Есикова
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