Стало известно о массированном ударе по авиабазе в Хмельницкой области Украины

Массированный удар нанесен по авиабазе Староконстантинов в Хмельницкой области

Массированный удар нанесли по авиабазе Староконстантинов в Хмельницкой области Украины. Об этом сообщает издание «Зеркало недели».

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