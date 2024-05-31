В Виннице вслед за Киевом прогремели взрывы

В Киеве и Виннице прогремели взрывы

В Виннице вслед за Киевом прогремели взрывы, сообщает Telegram-канал телеканала «Общественное».

Глава областной администрации Сергей Борзов в своем Telegram-канале сообщил о пожаре на объекте критической инфраструктуры. Подробностей он не привел.

Воздушная тревога объявлена на всей территории, в том числе Киеве и Винницкой области.

О взрывах в украинской столице сообщалось вечером 31 мая. Тогда же стало известно об ударах по военным целям в морском порту Одессы.