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13:30, 10 июня 2024Бывший СССР

Российские военные нанесли удар по пробиравшейся к границе украинской ДРГ

Лебедев: российские военные нанесли удар по украинской ДРГ в Сумской области

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Сумской области российские военные нанесли удар по пробиравшейся к границе с Россией украинской диверсионно-разведывательной группе (ДРГ). Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Возле села Хотень накрыли небольшую (...) ДРГ, которая "тайно" пробиралась к границе с Россией», — рассказал Лебедев.

Потери украинской стороны в результате удара российских войск представитель подполья не уточнил.

9 июня стало известно о выходе Вооруженных сил Украины из села Рыжевка в Сумской области. Об оставлении населенного пункта без боя также сообщило украинское издание «Страна.ua».

При этом президент Украины Владимир Зеленский отказался признавать потерю Рыжевки. По его словам, информация об этом является «пропагандистской акцией» Москвы.

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      Екатерина Грищенко
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