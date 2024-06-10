Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:28, 10 июня 2024Бывший СССР

В Херсоне раздались взрывы

Глава ГВА Херсона Мрочко сообщил о взрывах

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне раздались взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городской военной администрации (ГВА) Роман Мрочко.

«В центральной части города слышны взрывы», — написал Мрочко. Он также призвал население Херсона не оставаться на открытом пространстве и проследовать в более безопасные места.

Где именно прогремели взрывы в Херсоне, а также какие объекты получили повреждения, не уточняется. Воздушная тревога в городе, по данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, не объявлялась.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      В США признали причастность к военным авиакатастрофам на территории России

      Россияне отправились спасать гигантское морское животное весом в десятки тонн

      Суд Варшавы выдал ордер на арест бежавшего из Польши судьи

      На крыше российского театра взорвался газовый баллон и начался пожар

      В ЦБ заявили о пике перегрева экономики России

      В Москве представили распознающий пехоту дрон

      Баста поругался с сотрудниками ГАИ и ушел с концерта пешком

      В России заявили об опережающем развитии отечественного автопрома

      Беспилотник ВСУ уничтожен при попытке атаковать Россию

      Российским инвесторам предложили юаневые облигации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше