В Херсоне раздались взрывы

Глава ГВА Херсона Мрочко сообщил о взрывах

В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне раздались взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городской военной администрации (ГВА) Роман Мрочко.

«В центральной части города слышны взрывы», — написал Мрочко. Он также призвал население Херсона не оставаться на открытом пространстве и проследовать в более безопасные места.

Где именно прогремели взрывы в Херсоне, а также какие объекты получили повреждения, не уточняется. Воздушная тревога в городе, по данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, не объявлялась.