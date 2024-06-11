Глава ФСБ предупредил об усилиях Украины и НАТО по подготовке терактов в России

Украина при поддержке США и государств, входящих в НАТО, наращивает усилия по подготовке терактов и диверсий на территории России. Об этом заявил директор ФСБ и председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников, его цитирует ТАСС.
Он предупредил о преступных намерениях противника, пытающегося ослабить поддержку Вооруженных сил России, а также посеять панику среди жителей страны.
Известно, что силовики предотвратили в Центральном федеральном округе (ЦФО) 134 теракта и диверсии с начала проведения специальной военной операции (СВО). Усилиями российской спецслужбы было предотвращено восемь терактов на государственных объектах, а также в местах массового скопления людей. Их готовили выходцы из государств Центральной Азии.