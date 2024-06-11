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12:21, 11 июня 2024Силовые структуры

Глава ФСБ предупредил об усилиях Украины и НАТО по подготовке терактов в России

Бортников: Украина и Запад наращивают усилия по подготовке терактов в России
СюжетРоссия и НАТО:
Начало событий в новости В центральной России предотвратили 134 теракта с начала СВО
Александр Бортников

Александр Бортников. Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Украина при поддержке США и государств, входящих в НАТО, наращивает усилия по подготовке терактов и диверсий на территории России. Об этом заявил директор ФСБ и председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников, его цитирует ТАСС.

Он предупредил о преступных намерениях противника, пытающегося ослабить поддержку Вооруженных сил России, а также посеять панику среди жителей страны.

Известно, что силовики предотвратили в Центральном федеральном округе (ЦФО) 134 теракта и диверсии с начала проведения специальной военной операции (СВО). Усилиями российской спецслужбы было предотвращено восемь терактов на государственных объектах, а также в местах массового скопления людей. Их готовили выходцы из государств Центральной Азии.

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      Любовь Ширижик
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