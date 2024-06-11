В центральной России предотвратили 134 теракта с начала СВО

НАК: в ЦФО предотвратили 134 теракта и раскрыли 32 ячейки террористов

В НАК сообщили о попытках украинских диверсантов проникнуть в Россию

Начало событий в новости В НАК сообщили о попытках украинских диверсантов проникнуть в Россию

Силовики предотвратили в Центральном федеральном округе (ЦФО) 134 теракта и диверсий с начала проведения специальной военной операции (СВО). Об этом РИА Новости сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

В ведомстве добавили, что усилиями российской спецслужбы было предотвращено восемь терактов на государственных объектах, а также местах массового скопления людей. Их готовили выходцы из государств Центральной Азии.

Правоохранительные органы раскрыли деятельность 32 ячеек международных террористических организаций.

Глава ФСБ Александр Бортников отметил, что украинские неонацистские вооруженные формирования и диверсионно-разведывательные группы продолжают попытки вторгнуться в приграничные районы России.