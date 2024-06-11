В НАК сообщили о попытках украинских диверсантов проникнуть в Россию

НАК: украинские неонацистские ДРГ пытаются проникнуть в приграничные районы РФ

В центральной России предотвратили 134 теракта с начала СВО

Начало событий в новости В центральной России предотвратили 134 теракта с начала СВО

Украинские неонацистские вооруженные формирования и диверсионно-разведывательные группы продолжают попытки вторгнуться в приграничные районы России. Об этом РИА Новости сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

В ведомстве отметили, что для совершения резонансных преступлений идет вербовка исполнителей среди трудовых мигрантов.

С начала проведения специальной военной операции (СВО) силовики предотвратили в Центральном федеральном округе (ЦФО) 134 теракта и диверсий. Усилиями российской спецслужбы было предотвращено восемь терактов на государственных объектах, а также местах массового скопления людей. Их готовили выходцы из государств Центральной Азии.