Глава ФСБ рассказал о вербовке Киевом мигрантов для преступлений в России

Бортников: Киев вербует трудовых мигрантов для совершения преступлений в России

Украина вербует исполнителей преступлений в России среди трудовых мигрантов. Об этом заявил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников, передает «Интерфакс».

Глава ведомства рассказал, что украинские и западные спецслужбы расширяют круг возможных исполнителей преступлений в России, занимаются их подготовкой и оснащением. В том числе для таких целей они привлекают трудовых мигрантов.

В РБК уточнили, что с начала специальной военной операции ФСБ предотвратила восемь терактов в местах массового скопления людей и на гособъектах. Их готовили выходцы из стран Центрально-Азиатского региона.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы раскрыли деятельность 32 ячеек международных террористических организаций.