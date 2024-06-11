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09:01, 11 июня 2024Силовые структуры

Глава российской строительной компании фиктивно поставила на учет 100 мигрантов

На Амуре глава строительной компании фиктивно поставила на учет 100 мигрантов

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

В Амурской области полиция выявила 44-летнюю женщину, фиктивно поставившую на учет более 100 мигрантов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, жительница Благовещенска является генеральным директором одной из строительных компаний. С 2023 года она регистрирует мигрантов в еще не проданных квартирах в новостройках города. Однако фактически россиянка не предоставляла им помещений для проживания.

Теперь против женщины возбуждено 11 дел по статье 322.2 («Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации») Уголовного кодекса РФ. Она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Ивановской области полицейские накрыли преступную группу, организовавшую фиктивные браки для граждан Афганистана.

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      Екатерина Кашурникова
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