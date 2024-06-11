Главком ВМФ России раскрыл дату прибытия на Кубу российских военных кораблей

Главком ВМФ России Моисеев: российские военные корабли прибудут на Кубу 12 июня

Российские военные корабли прибудут на Кубу 12 июня. Дату захода на остров раскрыл главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России Александр Моисеев в беседе с РИА Новости.

«Двенадцатого числа отряд боевых кораблей Северного флота [зайдет на Кубу], это публичная информация, да, это так, я подтверждаю. Это в рамках международного сотрудничества между Россией и Кубой», — заявил главком.

По его словам, прибытие на остров является одной из целей дальнего похода отряда ВМФ России. Главком добавил, что флагманом отряда является фрегат, на борту которого находится современное оружие. На остров также прибудет атомная подводная лодка.

10 мая к Кубе подошел новейший российский фрегат «Адмирал Горшков», способный нести гиперзвуковые ракеты «Циркон».

О том, что российские военные корабли прибудут на Кубу, стало известно 6 июня.